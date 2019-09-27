Сегодня профессиональный праздник работников детских садов.

Дети поздравляют своих нянь и воспитателей и дарят им подарки, сделанные своими руками. Во владимирском городском дворце культуры в 15:00 пройдет тожественное мероприятие, посвященное этому событию - лучшие дошкольные педагоги и сотрудники детсадов получат награды.А региональной общественной приемной Дмитрия Медведева во Владимире сегодня пройдет Всероссийский День приема родителей дошкольников. Все желающие смогут обсудить различные проблемы, касающиеся детских садов с городскими и районными чиновниками и депутатами, представителями всероссийской общественной организации "Воспитатели России".