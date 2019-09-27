Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель вместе с охраной она грубо оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос Владимиру Зеленскому. Украинский лидер пока никак не отреагировал на этот инцидент

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель наглядно продемонстрировала свое понимание свободы слова. Вместе с охраной она грубо оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос Владимиру Зеленскому.Об этом инциденте на своей странице Facebook написал журналист Михаил Ткач. Также он выложил скриншоты, на которых видно, как Мендель и охранники отталкивают журналиста Сергея Андрушко, подошедшего к главе государства, чтобы задать вопрос.В своем возмущенном посте Ткач попенял президенту, что тот должен на своем примере показывать, как надо относиться к представителям СМИ:"В какой цивилизованной стране пресс-секретарь президента может позволить себе подобное в тот момент, когда журналист хочет задать вопрос первому лицу! Как это называется?! Свобода слова?!" — возмутился Ткач.Сам Зеленский пока никак не отреагировал на этот инцидент, сообщает "Россия 24".