Президент Белоруссии Александр Лукашенко полностью зависит от Владимира Путина, поэтому помочь Украине в Донбассе он не в состоянии. С таким заявлением выступил бывший руководитель белорусского Верховного совета Станислав Шушкевич.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полностью зависит от Владимира Путина, поэтому помочь Украине в Донбассе он не в состоянии. С таким заявлением выступил бывший руководитель белорусского Верховного совета Станислав Шушкевич.Лукашенко хочет играть активную роль в урегулировании вДонбассе. Накануне на встрече с украинскими журналистами он объявил, что готовотправить белорусских миротворцев в Донбасс.Заявление президента Станислав Шушкевич назвал"глупостью". С его слов, власти республики помогают вербоватьдобровольцев для Донецкой и Луганской республик и мешают тем, кто хочет помочьУкраине.Все, что говорит Лукашенко, согласовано с Путиным, уверенШушкевич. Белорусский политик никогда не говорит того, что могло бы непонравиться его российскому коллеге, уверен политик. "Этот придатокпутинской политики жонглирует белорусской независимостью", – высказалсяШушкевич в эфире украинского телеканала ATR.Если Лукашенко задумает перечить Путину и говорить то, чтоне понравится Кремлю, Москва может лишить Минск дешевого газа и нефти, пояснилполитик. "Это будет конец Лукашенко", – предупредил он.Новость дополняется.