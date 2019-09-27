Президент Белоруссии Александр Лукашенко полностью зависит от Владимира Путина, поэтому помочь Украине в Донбассе он не в состоянии. С таким заявлением выступил бывший руководитель белорусского Верховного совета Станислав Шушкевич.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко полностью зависит от Владимира Путина, поэтому помочь Украине в Донбассе он не в состоянии. С таким заявлением выступил бывший руководитель белорусского Верховного совета Станислав Шушкевич.
Лукашенко хочет играть активную роль в урегулировании в
Донбассе. Накануне на встрече с украинскими журналистами он объявил, что готов
отправить белорусских миротворцев в Донбасс.
Заявление президента Станислав Шушкевич назвал
"глупостью". С его слов, власти республики помогают вербовать
добровольцев для Донецкой и Луганской республик и мешают тем, кто хочет помочь
Украине.
Все, что говорит Лукашенко, согласовано с Путиным, уверен
Шушкевич. Белорусский политик никогда не говорит того, что могло бы не
понравиться его российскому коллеге, уверен политик. "Этот придаток
путинской политики жонглирует белорусской независимостью", – высказался
Шушкевич в эфире украинского телеканала ATR.
Если Лукашенко задумает перечить Путину и говорить то, что
не понравится Кремлю, Москва может лишить Минск дешевого газа и нефти, пояснил
политик. "Это будет конец Лукашенко", – предупредил он.
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