Только звезды и невероятные трюки, которые актеры выполняли сами. Долгожданная премьера во всех кинотеатрах страны! На большие экраны вышел приключенческий экшн Герой, снятый при участии телеканала Россия 1. Над фильмом работали лучшие постановщики трюков со всего мира.

Только звезды и невероятные трюки, которые актеры выполняли сами. Долгожданная премьера во всех кинотеатрах страны! На большие экраны вышел приключенческий экшн "Герой", снятый при участии телеканала "Россия 1". Над фильмом работали лучшие постановщики трюков со всего мира.Главных героев в "Герое" сразу трое! Невероятный Машков, харизматичный Петров, обворожительная Ходченкова впервые снялись вместе."Это аттракционное кино, но при этом в него внедрены какие-то важные темы — предательство, прощение, взаимоотношения между мужчиной и женщиной, взаимоотношения отца и сына", — рассказывает актер Александр Петров.Персонаж Петрова, Андрей, 15 лет назад под руководством своего отца прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили будущих разведчиков. Экспериментальный проект закрыли, но однажды на них начинается настоящая охота. Выросшие дети должны снова найти друг друга, пройти через любовь и предательство. Только вместе у них есть шанс победить в этой беспощадной игре."Есть такое понятие: характер — это судьба. Вот видимо характер этих людей подтверждает их судьбу", — говорит народный артист России Владимир Машков.Светлане Ходченковой в "Герое" пришлось и драться, и любить! "Там есть, чему сочувствовать, над чем попереживать, над чем посмеяться и, конечно же, экшн", — говорит заслуженная артистка РФ Светлана Ходченкова.Красивейшие и эффектные съемки в воздухе и на воде, уникальные исторические объекты Крыма и Прибалтики и, конечно, полный драматизма и юмора сюжет картины, не оставляет равнодушных. Зрители впечатлены!"Много спецэффектов, решений хороших, получился хороший шпионский боевик", — считает актер Михаил Галустян. "Мне очень понравилось, — призналась актриса Александра Ребенок. — Все такие на себя непохожие. И Свету я такую не видела, и Владимира Львовича такого вдруг мягкого. Надо это все смотреть!". "Это прекрасное кино с десятками самых разных поворотов. Придите посмотрите", — сказал народный артист России Игорь Верник.Золотое трио нашего кино откроет двери в кинотеатры для сотен тысяч зрителей. По предварительным оценкам, "Герой" в эти выходные герой станет лидером проката.