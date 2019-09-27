Президент Украины Владимир Зеленский угодил в очередной скандал. Пресс-секретарьслуги народа грубо оттолкнула журналиста и не пустила его к главе государства.

Президент Украины Владимир Зеленский угодил в очередной скандал. Пресс-секретарь"слуги народа" грубо оттолкнула журналиста и не пустила его к главе государства.Об инциденте на своей странице в Facebook сообщил журналистМихаил Ткач. К посту он прикрепил скриншоты, на которых видно, какпресс-секретарь Зеленского и его охранники отталкивают корреспондента СергеяАндрушко.Он пытался узнать у главы государства, что тот думает овизите руководителя президентской администрации Андрея Богдана в Россию вместес премьер-министром Николаем Азаровым. Поездка состоялась в ноябре 2013 года,до событий на Майдане, сообщают украинские СМИ.Инцидент с пресс-секретарем возмутил журналистов."Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране пресс-секретарьпрезидента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задатьвопрос первому лицу!" – написал Ткач.Глава государства, уверен он, должен личным примером показать, как относиться к СМИ.С момента избрания украинский лидер регулярно оказывается вцентре скандалов. Так, в конце мая он встречался с шахтерами во Львовскойобласти и пообещал поднять им зарплаты. Но дальше слов дело не пошло,возмущаются местные жители: горняки продолжают сводить концы с концами, аработать в шахтах все так же опасно.Не в восторге украинцы и от законодательных инициативЗеленского. В штыки жители страны восприняли инициативу Зеленского о созданиисвободного рынка земли. Предполагается, что с молотка в частные руки уйдетдесятки миллионов гектаров черноземов.Зеленский подвергся критике и за закон об импичменте.Документ детально расписывает процесс отстранения главы государства от власти.Однако пропрезидентское большинство в Верховной раде фактически делаетимпичмент невозможным.