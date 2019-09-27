Президент Украины Владимир Зеленский угодил в очередной скандал. Пресс-секретарьслуги народа грубо оттолкнула журналиста и не пустила его к главе государства.
Президент Украины Владимир Зеленский угодил в очередной скандал. Пресс-секретарь"слуги народа" грубо оттолкнула журналиста и не пустила его к главе государства.
Об инциденте на своей странице в Facebook сообщил журналист
Михаил Ткач. К посту он прикрепил скриншоты, на которых видно, как
пресс-секретарь Зеленского и его охранники отталкивают корреспондента Сергея
Андрушко.
Он пытался узнать у главы государства, что тот думает о
визите руководителя президентской администрации Андрея Богдана в Россию вместе
с премьер-министром Николаем Азаровым. Поездка состоялась в ноябре 2013 года,
до событий на Майдане, сообщают украинские СМИ.
Инцидент с пресс-секретарем возмутил журналистов.
"Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране пресс-секретарь
президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать
вопрос первому лицу!" – написал Ткач.Глава государства, уверен он, должен личным примером показать, как относиться к СМИ.
С момента избрания украинский лидер регулярно оказывается в
центре скандалов. Так, в конце мая он встречался с шахтерами во Львовской
области и пообещал поднять им зарплаты. Но дальше слов дело не пошло,
возмущаются местные жители: горняки продолжают сводить концы с концами, а
работать в шахтах все так же опасно.
Не в восторге украинцы и от законодательных инициатив
Зеленского. В штыки жители страны восприняли инициативу Зеленского о создании
свободного рынка земли. Предполагается, что с молотка в частные руки уйдет
десятки миллионов гектаров черноземов.
Зеленский подвергся критике и за закон об импичменте.
Документ детально расписывает процесс отстранения главы государства от власти.
Однако пропрезидентское большинство в Верховной раде фактически делает
импичмент невозможным.