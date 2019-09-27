Дела у бывшего президента Петра Порошенко все хуже, на политика давят со всех сторон. Недавно начались аресты его активов на Украине. Нет спокойствия и за границей: бывший президент опасается, что арест будет наложен на его панамские активы. Политик бросился за помощью к юристам.

Дела у бывшего президента Петра Порошенко все хуже, на политика давят со всех сторон. Недавно начались аресты его активов на Украине. Нет спокойствия и за границей: бывший президент опасается, что арест будет наложен на его панамские активы. Политик бросился за помощью к юристам.О происходящем вокруг Петра Порошенко рассказал бывшийсотрудник администрации Виктора Януковича, адвокат Андрей Портнов. По егозапросам в отношении экс-президента ведется более 10 уголовных разбирательств,по четырем он пока проходит в качестве свидетеля.Одно из заявлений Портнова касается отмывания преступныхдоходов. Адвокат полагает, что в этом могут быть замешаны связанные с Порошенкопанамские офшорные компании. С его слов, эти структуры наняли себе юристов,ранее выступавших от имени экс-лидера Незалежной и его компании Roshen.Портнов напомнил, что представители Порошенко ранееутверждали, что бывший президент к активам и офшорам отношения не имеет. Но наднях юрист бывшего президента прибыл в Панаму, чтобы защищать его от ареста иуголовного преследования. Портнов и его команда в ближайшее время намереныпредставить общественности новую информацию о панамских делишках .Над бывшим президентом нависла угроза ареста. Экспертыполагают, что Порошенко могут отправить за решетку в начале следующего года. Всентябре Верховная рада Украины приняла закон об отмене депутатскойнеприкосновенности. Он начнет действовать с января следующего года.Бывшего президента подозревают в отмывании преступныхдоходов, уклонении от уплаты налогов, узурпации власти и давлении на суд. Крометого, считают ответственным за инцидент в Керченском проливе в ноябрепрошлого года, когда украинские моряки были задержаны российскимипограничниками.