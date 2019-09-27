Дела у бывшего президента Петра Порошенко все хуже, на политика давят со всех сторон. Недавно начались аресты его активов на Украине. Нет спокойствия и за границей: бывший президент опасается, что арест будет наложен на его панамские активы. Политик бросился за помощью к юристам.
Дела у бывшего президента Петра Порошенко все хуже, на политика давят со всех сторон. Недавно начались аресты его активов на Украине. Нет спокойствия и за границей: бывший президент опасается, что арест будет наложен на его панамские активы. Политик бросился за помощью к юристам.
О происходящем вокруг Петра Порошенко рассказал бывший
сотрудник администрации Виктора Януковича, адвокат Андрей Портнов. По его
запросам в отношении экс-президента ведется более 10 уголовных разбирательств,
по четырем он пока проходит в качестве свидетеля.
Одно из заявлений Портнова касается отмывания преступных
доходов. Адвокат полагает, что в этом могут быть замешаны связанные с Порошенко
панамские офшорные компании. С его слов, эти структуры наняли себе юристов,
ранее выступавших от имени экс-лидера Незалежной и его компании Roshen.
Портнов напомнил, что представители Порошенко ранее
утверждали, что бывший президент к активам и офшорам отношения не имеет. Но на
днях юрист бывшего президента прибыл в Панаму, чтобы защищать его от ареста и
уголовного преследования. Портнов и его команда в ближайшее время намерены
представить общественности новую информацию о панамских делишках .
Над бывшим президентом нависла угроза ареста. Эксперты
полагают, что Порошенко могут отправить за решетку в начале следующего года. В
сентябре Верховная рада Украины приняла закон об отмене депутатской
неприкосновенности. Он начнет действовать с января следующего года.
Бывшего президента подозревают в отмывании преступных
доходов, уклонении от уплаты налогов, узурпации власти и давлении на суд. Кроме
того, считают ответственным за инцидент в Керченском проливе в ноябре
прошлого года, когда украинские моряки были задержаны российскими
пограничниками.