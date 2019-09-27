Проблемы освоения Арктики обсудят на международной конференции в Норильске. Организовали форум Агентство развития Норильска и Клуб исследователей Таймыра, сообщает ГТРК Красноярск.

Проблемы освоения Арктики обсудят на международной конференции в Норильске. Организовали форум Агентство развития Норильска и Клуб исследователей Таймыра, сообщает ГТРК "Красноярск".Доклады привезли ученые из российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Салехарда, Архангельска, Норильска, Дудинки. Иностранные гости приехали из Голландии и Канады. Одна из центральных тем форума — как в условиях Арктики развивать городскую среду и одновременно не нанести вреда природе.Гости форума смогут также посетить интерактивные площадки в Норильском государственном индустриальном институте. А в кинотеатре "Родина" ждут любителей кино — здесь пройдут показы научно-популярных фильмов об арктическом регионе. На творческих встречах путешественники и ученые расскажут о своем опыте знакомства с Арктикой.Форум продлится три дня.