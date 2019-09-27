"Мужчины в детский сад не приходят,"- это стереотип

В России - День воспитателя. Поздравления принимают и свыше 4 тысяч сотрудников дошкольного образования города Владимира. В их числе - работники детсада №6 на улице Горького. В чём секрет профессии? И приходят ли в неё мужчины?Её рабочий день начинается в 7 утра. С неизменной улыбкой. Ольга Волкова уверена: воспитатель не имеет права на плохое настроение. Оптимизмом заражают дети. Без любви к подопечным и профессии (и это, пожалуй, главный секрет) результатов не добиться.Ольга Волкова, воспитатель детского сада №6: "Может быть мои дети не станут великими изобретателями, не откроют новых планет, но если они будут честными, порядочными, справедливыми людьми, я буду считать, что это всё-таки частичка моего труда, вложенного в них."Не просто наставник, Друг. Такой Ольга Александровна старается быть для каждого. От них, четырёхлеток- самые искренние поздравления в День воспитателя."Чтобы она была весёлой, хорошейЧтобы она не болела, не кашляла"В педагогике Ольга Волкова почти 2 десятка лет. Молодой учитель начальных классов к своим "первым" дошколятам пришла в конце 90-ых. И сегодня Ольга Волкова по праву - один из лучших педагогов Владимира. Финалист регионального этапа конкурса "Воспитатель России". Участник этапа федерального. Название конкурсной работы символично - "За верность профессии".Ольга Волкова, воспитатель детского сада №6: "Это может помочь мне, как воспитателю, помочь детскому саду, повысить его престиж. Я всегда стремлюсь к самообразованию.""Мужчины в детский сад не приходят". Этот стереотип личным примером опровергает Рустам Мамадзиев. Бывший айтишник , а ныне инструктор по физкультуре. Говорит, просто однажды решил: ЧТО главное. Прошёл дополнительное обучение, получил диплом. И вот уже год- в штате детсада № 6. Сомнений нет: занимается своим делом. Помимо занятий Рустам Михайлович ведёт "Школу мяча", вместе с детьми принимает участие в турнирах.Рустам Мамадзиев, инструктор по физкультуре д/с №6: "Я стараюсь, чтобы они меня сначала полюбили, а потом уже проявлять строгость, чтобы баланс соблюсти, а так дети вообще послушные все."Трофим Воронцов: "Он добрый, весёлый, придумывает различные занятия. Мне больше всего нравится школа мяча."Этот праздник для каждого. От нянечек, воспитателей и логопедов до медработников и поваров. Шутка ли, вкусно и полезно накормить 200 человек.Мария Платанюк: "Работа кипит и на кухне. Питание - четырёхразовое. Сегодня, к примеру, на обед: рассольник, мясной пудинг с макаронами и лимонный напиток."Елена Тюгова - выпускница детского сада № 6. Много лет назад и не думала, что когда-то станет его заведующей. Своим коллективом гордится.Елена Тюгова, заведющая д/с №6: "Трудолюбивые, любящие, креативные, талантливые, те, кто не может жить без своей работы."С букетами в этот день - родители. Пришли сказать искреннее "спасибо". Великий Макаренко говорил: "Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего - ЛЮДИ".Мария Платанюк, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".