Президент России Владимир Путин пока не принял решения относительно участия в похоронах Жака Ширака. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Если такое решение будет принято президентом, мы вас проинформируем, — сказал он.
Владимир Путин пока не принял решения относительно участия в похоронах Жака Ширака. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, в настоящее время во Франции идет обсуждение деталей прощания. Как только появится четкая информация, президент будет принимать решение.
"Если такое решение будет принято президентом, мы вас проинформируем", — пообещал Песков журналистам.
Бывший президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни. Как сообщает РИА Новости, Ширака похоронят на парижском кладбище Монпарнас рядом со своей старшей дочерью Лоранс. Она скончалась три года назад от сердечной недостаточности. Церемония похорон будет приватной. Дата и время похорон пока не называется.
Церемония национального прощания с Шираком состоится в Доме Инвалидов в воскресенье, 29 сентября. 30 сентября объявлено во Франции днем траура.