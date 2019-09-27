Британцы разочарованы тем, как стала выглядеть герцогиня Сассекская. Меган Маркл в Сети раскритиковали за наряд, в котором она появилась на приеме в резиденции британского посла в Кейптауне (Африка).

Британцы разочарованы тем, как стала выглядеть герцогиня Сассекская. Меган Маркл в Сети раскритиковали за наряд, в котором она появилась на приеме в резиденции британского посла в Кейптауне (Африка).Жена принца Гарри выбраладля важного меропрития полосатое платье от Martin Grant. К слову, Меган Маркл былазамечена в нем не впервые. В 2018 году она появилась в этом платье во времяофициального тура по Австралии.Наряд с оголенными плечами,облегающий грудь и талию, подчеркнул раздавшиеся формы герцогини Сассекской. Этосразу заметили поклонники и пришли в шок от того, как всего за год измениласьМеган Маркл.Пользователи Сети написали, чтоплатье село на нее неудачно, подчеркнув все недостатки фигуры. "Ужас, она поправилась?", "Кто выбирает наряды дляэтой женщины?", "Она снова беременна?", "Такое ощущение,что платье сейчас разойдется по швам", – высказалисьфолловеры.Отметим, ранее критики уже обрушивались на за еевнешний вид, ругая изменения в ее фигуре. Напомним, ранее герцог и герцогиня Сассекские встретились сместным имамом в Кейптауне. Кроме того, они пообщались с лидерами общин истудентами, проходящими обучение по программе обмена.Аутфит супругипринца Гарри не понравился пользователям Сети. Они сочли его несуразным иделающим формы более пышными. При этом многие спониманием относятся к этому, ведь герцогиня Сассекская не так давно впервыестала матерью, родив принцу Гарри наследника – сына Арчи.