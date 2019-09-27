Телефонный звонок и беседа между двумя президентами не остались без внимания всех, о ком так или иначе шла речь.

Телефонный звонок и беседа между двумя президентами не остались без внимания всех, о ком так или иначе шла речь.В среде Демократической партии содержание разговора вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Упоминание Дональдом Трампом имени Джо Байдена и просьба повнимательнее рассмотреть законность его деятельности на Украине стало последней каплей, заставившей демократов в палате представителей запустить процедуру импичмента президента.С наиболее агрессивным заявлением выступила главный неудачник последней президентской гонки Хиллари Клинтон.Она заявила, что Трамп предал интересы всей страны. "Президент США предал нашу страну. Он – очевидная угроза для ценностей, которые делают нас сильными и свободными", — опубликовала Клинтон свое негодование в Twitter.Однако большинство пользователей заметили, что Клинтон всё же перегибает палку, заявляя об ущербе национальным интересам, когда речь идёт лишь о попытке выгородить Байдена и не дать Трампу нанести ущерб избирательной кампании главного лидера демократов на выборах в следующем году.Сам Трамп, кстати, весьма скептически отнёсся к идее импичмента, а состоявшийся телефонный разговор с Зеленским обидно назвал "звонком ни о чём".Винить американского президента в этом не стоит. А вот настоящими виновниками того, что телефонная беседа оказалась провальной для нынешнего украинского лидера, следует считать его советников, в чьи обязанности входило подготовить президента к разговору, считает украинский политолог Вадим Трюхан. Об этом он заявил в эфире программы “60 минут”.Трюхан прав, говоря, что Зеленский не добился никакого прогресса в отношениях с Белым домом и стоящей за Трампом Республиканской партией. Но, поддержав настрой американского президента в отношении его внутриполитических противников, тем самым украинский президент серьёзно испортил отношения со станом демократов.Ещё одной задетой в том разговоре стороной оказался Евросоюз. Трамп обвинил европейцев в том, что они оказывают мало поддержки Украине, а Зеленский, хоть беседа того и не требовала, пожаловался собеседнику на то, что поддержка действительно недостаточна.Теперь, когда его позиция была услышана в Париже, Берлине и Брюсселе, президенту Украины придётся пожалеть о том, на что он пошёл ради демонстрации единодушия во взглядах с основным, как ему кажется, спонсором политического ориентирования Украины.Реакцию Брюсселя приводит издание Politico. Оно сообщает, что, по данным главы европейской дипломатии Федерики Могерини, за прошедшие пять лет ЕС мобилизовал на программы поддержки Украины около 15 миллиардов евро. Эту же цифру называет и представитель дипломатической службы ЕС Майя Косьянчич.По данным немецкого издания Spiegel, траты только Берлина на помощь Киеву с момента начала украинского кризиса составили без малого полтора миллиарда евро.Киевское руководство может ожидать ещё одно разочарование. Миссия Международного валютного фонда покидает Киев без настроения на заключение нового договора о кредитовании. Специалисты МВФ, как сообщают украинские СМИ, не удовлетворены параметрами бюджета Украины на 2020 год, волнуются по поводу смены руководства в Национальном банке Украины (отвечающем за своевременность погашения кредитов), а также им не ясна ситуация с Приватбанком, грозящая при определённых раскладах значительно повлиять на расходы бюджета.И хотя стенограмма беседы Зеленского с Трампом не могла повлиять на решение делегации МВФ, однако политическая зависимость Киева от Вашингтона так явно демонстрируемая главой Украины, вызывает сомнения в способности украинского руководства самостоятельно решать вопросы финансовых взаимоотношений с международными кредиторами.В Москве довольно спокойно отреагировали на факт публикации стенограммы телефонного разговора Трампа с Зеленским. А вот представитель российского МИД Мария Захарова заметила, что демократы своими последними действиями и попыткой импичмента и публикацией президентского разговора лишь выставляют страну на посмешище.