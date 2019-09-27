В рамках девятого тура Кубка мира по волейболу среди женских команд сборная России на площадке Эдион Арены в японской Осаке проиграла национальной команде США со счетом 2:3 (26:24, 22:25, 22:25, 25:17, 8:15).

В рамках девятого тура Кубка мира по волейболу среди женских команд сборная России на площадке "Эдион Арены" в японской Осаке проиграла национальной команде США со счетом 2:3 (26:24, 22:25, 22:25, 25:17, 8:15).У победителей встречи самыми результативными стали Келси Робинсон (27 очков), Андреа Древс (23) и Джордан Ларсон (16), а у проигравших больше всех набрали Наталья Гончарова (22), Ирина Королева (17) и Ирина Воронкова (17).Сборная России прервала серию из пяти побед и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, а команда США расположилась на второй строчке, имея в активе на два очка больше.В следующем матче Кубка мира россиянки в субботу, 28 сентября сыграют с кенийками, а американки в тот же день встретятся с представительницами Камеруна.