33-летний российский актер Степан Девонин вступил в конфликт с таксистом, в результате чего произошла драка. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.

33-летний российский актер Степан Девонин вступил в конфликт с таксистом, в результате чего произошла драка. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.Как сообщает РЕН, инцидент произошел на Ботанической улице. Таксист рассказал, что во время поездки Девонин постоянно его оскорблял, а также применил физическую силу — ударил в глаз. Водитель отмечает, что не хотел драться, он лишь пытался отмахнуться, но в итоге попал артисту по губе.В пресс-службе ГУ МВД России по Москве рассказали, что сообщение о нападении поступило от Девонина 26 сентября. Актер заявил, что его ударил таксист, а затем скрылся. В полиции установили личность водителя. Как Девонина, так и таксиста уже опросили. По итогам проверки правоохранителей будет принято решение."Московский комсомолец" рассказал подробности случившегося. Артист возвращался домой из ресторана и вызвал такси. Девонина избил водитель на глазах его жены. Мотивом драки послужила просьба актера управлять автомобилем помягче. Таксист, в свою очередь, ответил грубо, делая отсылку к тому, что это не дело пассажира. Когда машина прибыла по месту назначения, водитель выскочил из транспортного средства и напал на Девонина со спины, когда тот уже шел к дому. Таксист повалил мужчину на землю и принялся наносить удары, целясь в лицо.Наутро актеру предстояли съемки в сериале, потому для него было важно сохранить презентабельный вид. Но попытки увернуться от ударов не помогли Девонину — таксист разбил ему губу и поставил несколько синяков.В августе в Екатеринбурге произошло нападение на актеров "Коляда-театра" Тараса Поддубного и Мурада Хабимлекова. Это случилось после того, как артисты покинули здание театра.