В Сургуте возбудили уголовное дело после жалобы местного жителя – вагончик, в котором он жил, снесли, пока мужчина ходил по делам.

Вагончик снесли более 10 лет назад. Потом компания, которая уничтожила жилище, восстановила постройку, но в другом месте и ином облике, писало местное интернет-издание Siapress. Однако этим летом постройку снова снесли.В мэрии Сургута РИА Новости сообщили, что решений о сносе не принимали. Полиция ищет неизвестных, которые лишили мужчину жилья.В муниципалитете рассказали, что мужчина не согласился переселиться в однокомнатную благоустроенную квартиру – жилье ему предлагали на условиях коммерческого найма. В администрации пояснили, что он не состоит в очереди на улучшение жилищных условий, и оснований для внеочередного предоставления ему жилья на условиях социального найма нет.Городские издания пишут, что мужчина потерял документы, которые собирал для оформления пенсии, и обратился в социальный центр, поскольку ему негде жить. От предложенной квартиры он отказался, потому что хотел жить в центре города, а не на окраине, где ему предложили жилье.