Плохое самочувствие ребенка на борту самолета, вылетевшего из подмосковного Жуковского в киргизский Ош, стало причиной вынужденной посадки в самарском международном аэропорту Курумоч.

Плохое самочувствие ребенка на борту самолета, вылетевшего из подмосковного Жуковского в киргизский Ош, стало причиной вынужденной посадки в самарском международном аэропорту Курумоч.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе аэропорта.Сообщается, что тут же после приземления ребенка поместили в реанимационный автомобиль и доставили в городскую больницу № 5 Самары, где оказали необходимую медицинскую помощь. Маленькому пациенту поставлен диагноз ОРВИ.Рейс SVR2467 вылетел к месту назначения.