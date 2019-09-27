Самосвал с поднятым кузовом сбил две балки строящегося путепровода на трассе Таврида в Крыму. Водитель успел выпрыгнуть из кабины и тем самым спас себе жизнь. Последствия аварии сняли на видео.

Самосвал с поднятым кузовом сбил две балки строящегося путепровода на трассе "Таврида" в Крыму. Водитель успел выпрыгнуть из кабины и тем самым спас себе жизнь. Последствия аварии сняли на видео.Инцидент произошел утром 27 сентября в Бахчисарайском районе полуострова. Мужчина за рулем тяжелой машины запамятовал опустить кузов, а когда вспомнил — было уже поздно тормозить. Водитель выпрыгнул из кабины, а самосвал на скорости врезался в путепровод. Рухнувшие балки смяли кабину и перекрыли проезжую часть, по которой, впрочем, пока нет движения.Сумму нанесенного ущерба пока еще только предстоит установить, взыскать ее планируют с субподрядчика строительства трассы, чей водитель и устроил ДТП.