Цены на апартаменты в Москве начинаются с 2,2 миллиона рублей и достигают 2,2 миллиарда. Доля апартаментов на рынке жилья столицы в настоящее время составляет не более 5%.

За 2,2 миллиона рублей можно купить апартаменты площадью 20 квадратных метров. Студия расположена в цокольном помещении и имеет отдельный вход, внутри все удобства, сделан ремонт. Здание находится недалеко от станции метро "Проспект Вернадского", говорится в сообщении компании "МИЭЛЬ".Апартаменты за 2,2 миллиарда рублей представляют собой пентхаус площадью 1000 квадратных метров со свободной планировкой. Восьмиэтажный дом находится в пешей доступности от метро "Баррикадная" и недалеко от Патриарших прудов. В ЖК есть бассейн, тренажерный зал, бар, массажный салон и сауна.Основными покупателями апартаментов в Москве являются холостые люди в возрасте 25-30 лет. Специалисты делят покупателей на два типа: первая выбирает формат апартаментов по финансовым причинам – такое жилье может оказаться дешевле квартиры аналогичной площади в томе же районе; вторая категория – инвесторы, которые покупают апартаменты, чтобы потом их сдавать в аренду.