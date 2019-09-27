Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк подал в отставку со своего поста.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк подал в отставку со своего поста.В пресс-службе офиса украинского президента РИА Новости подтвердили, что заявление было написано еще перед поездкой Владимира Зеленского на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Решение по данному прошению глава государства будет принимать, когда вернется в Киев.Должность секретаря СНБО Украины Данилюк занимает с 28 мая 2019 года. Ранее он являлся министром финансов.