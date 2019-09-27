На странице сына Эвелины Бледанс Семы в социальной сети Инстаграм появился необычный снимок. Особенного мальчика запечатлели с подругой.

На странице сына Эвелины Бледанс Семы в социальной сети "Инстаграм" появился необычный снимок. Особенного мальчика запечатлели с подругой.Фотографией поделился отец Семы. "Если так пойдет, они скоро начнут списывать друг у друга!" – подписал публикацию он. Пользователей сети снимок удивил."У Семы девушка появилась?" – спросил любопытный подписчик. "Это в лучшем случае, а то и до любви не далеко", – ответил на реплику отца мальчика другой. "И это же замечательно! Пусть списывают, пусть общаются, это кайф! Школьные годы, они начинаются!" – порадовался за ребенка комментатор.Были и те, кто внес долю негатива. "Как у вас учеба? Мы сменили третью школу, и все равно отправляют на домашку – ничего на уроках не выполняет", – пожаловался пользователь. "Об этом здесь не напишут. Не напишут о реальных проблемах с даунами и аутистами. Здесь умиляются "солнечным деткам", хотя это инвалиды 1 группы, недееспособные", – жестко ответил ему другой.