Экс-солистка группы Блестящие планирует сдать кафе на Шри-Ланке. Наталья Фриске вынуждена на время оставить зарубежный бизнес, чтобы помогать
родителям в Москве.
Экс-солистка группы "Блестящие" планирует сдать кафе на Шри-Ланке. Наталья Фриске вынуждена на время оставить зарубежный бизнес, чтобы помогать
родителям в Москве.
33-летняя сестра покойной певицы Жанны Фриске год назад
открыла небольшой ресторанчик на Шри-Ланке. Наталья Фриске и ее тогда еще муж
Сергей Вшивков планировали жить на две страны. Избранник экс-солистки "Блестящих"
собственноручно мешал цемент и закладывал первый камень в фундамент.
Супруги планировали кормить местных жителей и туристов
вкусно и бюджетно. В меню заведения были морепродукты и курица. Стоимость
самого дорого горячего блюда составляла 500 рублей.
Недавно Наталья Фриске приостановила работу заведения. Сейчас
знаменитость ищет человека, который арендует помещение.
Бывшая участница "Блестящих" вынуждена оставить бизнес по
двум причинам: во-первых, теперь у нее нет возможности постоянно находиться за рубежом: в Москве Наталья Фриске работает визажистом и мастером по бровям, а также помогает
родителям. Во-вторых, бывший супруг девушки тоже вернулся в Россию.
"Минимальный срок аренды 12 месяцев. Стоимость – две тысячи долларов в месяц", – цитирует По словам экс-солистки группы "Блестящие", двухэтажное
здание оборудовано всем необходимым. Даже имеются две комнаты с отдельными
санузлами.
Ранее говорила, что не видит себя на эстраде.
После года работы в девичьем коллективе поняла, что шоу-бизнес не для нее.