Экс-солистка группы Блестящие планирует сдать кафе на Шри-Ланке. Наталья Фриске вынуждена на время оставить зарубежный бизнес, чтобы помогать родителям в Москве.

Экс-солистка группы "Блестящие" планирует сдать кафе на Шри-Ланке. Наталья Фриске вынуждена на время оставить зарубежный бизнес, чтобы помогатьродителям в Москве.33-летняя сестра покойной певицы Жанны Фриске год назадоткрыла небольшой ресторанчик на Шри-Ланке. Наталья Фриске и ее тогда еще мужСергей Вшивков планировали жить на две страны. Избранник экс-солистки "Блестящих"собственноручно мешал цемент и закладывал первый камень в фундамент.Супруги планировали кормить местных жителей и туристоввкусно и бюджетно. В меню заведения были морепродукты и курица. Стоимостьсамого дорого горячего блюда составляла 500 рублей.Недавно Наталья Фриске приостановила работу заведения. Сейчасзнаменитость ищет человека, который арендует помещение.Бывшая участница "Блестящих" вынуждена оставить бизнес подвум причинам: во-первых, теперь у нее нет возможности постоянно находиться за рубежом: в Москве Наталья Фриске работает визажистом и мастером по бровям, а также помогаетродителям. Во-вторых, бывший супруг девушки тоже вернулся в Россию."Минимальный срок аренды 12 месяцев. Стоимость – две тысячи долларов в месяц", – цитирует По словам экс-солистки группы "Блестящие", двухэтажноездание оборудовано всем необходимым. Даже имеются две комнаты с отдельнымисанузлами.Ранее говорила, что не видит себя на эстраде.После года работы в девичьем коллективе поняла, что шоу-бизнес не для нее.