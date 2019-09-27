Ученые Института биологии южных морей РАН обнаружили рыб и медуз в слое Черного моря, который ранее считался необитаемым. Об этом сообщает служба информации Вести – Севастополь.

Ученые Института биологии южных морей РАН обнаружили рыб и медуз в слое Черного моря, который ранее считался необитаемым. Об этом сообщает служба информации "Вести – Севастополь"."Научные сотрудники заметили в придонном слое водных масс стаи шпрот и мерланга. Специалисты также отметили и чрезвычайно плотные агрегации. Кроме того, на глубине были зафиксированы гребневики и медузы", – рассказали в исследовательском центре.Много лет специалисты изучали так называемый глубинный биологически деятельный слой, который находится на стыке глубоководных и поверхностных сероводородсодержащих вод. Исследования велись у побережий Крыма, Кавказа и Турции. На всех участках получены сходные результаты.