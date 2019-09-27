СК начал доследственную проверку на Омском нефтезаводе. Напомним, на прошлой неделе на предприятии произошло ЧП - двое рабочих упали с высоты при проведении изоляционных работ на газопроводе.

СК начал доследственную проверку на Омском нефтезаводе. Напомним, на прошлой неделе на предприятии произошло ЧП — двое рабочих упали с высоты при проведении изоляционных работ на газопроводе. Как выяснилось, сломалась находившаяся под ними доска. Врачи диагностировали у мужчин переломы и повреждение внутренних органов. В настоящий момент пострадавшие находятся в больнице, передает ГТРК "Иртыш".По предварительной информации, техника безопасности не была нарушена. Рабочие имели все необходимые средства защиты. Строительные леса также были ограждены.Теперь следователям предстоит установить полную картину произошедшего и дать правовую оценку действиям ответственных за безопасность лиц. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.