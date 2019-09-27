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<a href="https://33live.ru/novosti/27-09-2019-slozhno-ob-etom-govorit-strashnaya-pravda-o-lazareve-shokirovala-kudryavcevu.html" target="_blank">Сложно об этом говорить: страшная правда о Лазареве шокировала Кудрявцеву</a> - Телеведущая Лера Кудрвцева в подробностях рассказала о записи нового выпуска шоу Секрет на миллион, главным героем которого стал певец Сергей Лазарев. Страшная тайна артиста вызвала шок даже у нее, и это после пяти лет очень близких отношений!