В Уфе в список объектов культурного наследия внесли дом, который уже успели снести. До этого здание из списка исключили.

Речь идет о здании бывшего Полежаевского пансиона на улице Карла Маркса. В начале года объект лишили статуса памятника, после чего снесли, чтобы на его месте построить новый корпус Верховного суда.4 сентября был подписан приказ о включении снесенного дома в перечень объектов культурного наследия. 26 сентября документ опубликовали на портале правовой информации. Зачем это было сделано, не известно. Возможно, здание будут восстанавливать с нуля, пишет "Комсомольская правда".Пансион был построен в 30-х годах XIX века. В разное время в здании размещались комнаты для бедных воспитанников гимназии, богадельня, Пастеровская станция Бактериологического института, а затем и жилые квартиры. 10 лет перед сносом памятник стоял заброшенным.