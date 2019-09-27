Белорусская теннисистка, 14-я ракетка мира Арина Соболенко в полуфинале турнира в китайском Ухане в двух сетах за один час 41 минуту обыграла представительницу Австралии со счетом 7:5, 6:4.

Белорусская теннисистка, 14-я ракетка мира Арина Соболенко в полуфинале турнира в китайском Ухане в двух сетах за один час 41 минуту обыграла представительницу Австралии со счетом 7:5, 6:4.Соболенко пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырех, а у Барти, занимающей первое место в рейтинге WTA, пять эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк из пяти.Таким образом, белоруска вышла в финал турнира, где ей сыграет с победительницей противостояния Элисон Риск (США, 35) – Петра Квитова (Чехия, 7).