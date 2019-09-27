Мероприятия состоялось в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения.

В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения сотрудники ОМВД России по Петушинскому району встретились с воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 45», где провели мероприятие по безопасности дорожного движения, во время которого познакомили ребят и знакомство с дорожными знаками.Дети старшей и подготовительной групп с большим удовольствием по очереди рассказывали правила поведения вблизи проезжей части дороги, на собственных примерах и на примерах своих друзей объясняли, как надо поступать, чтобы не нарушать правила, чем очень порадовали как воспитателей, так и госавтоинспектора.Юные пешеходы посмотрели тематические мультфильмы, по завершении просмотра которых ответили на вопросы, о том, правильно или ошибочно поступал главный герой.Заведующая «Детским садом № 45» выразила благодарность за увлекательное мероприятие, которое с воодушевлением приняли юные участники дорожного движения.