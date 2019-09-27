Сотрудник полиции побеседовала с присутствующими на тему социальных последствий употребления запрещенных средств и веществ, способах защиты от манипуляции со стороны наркодилеров...

Полицейские УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно со специалистами МНПЦ наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы провели профилактическое мероприятие для учащихся колледжаМероприятие состоялось в Театральном художественно-техническом колледже, находящимся по адресу: г. Москва, 1-ый Амбулаторный проезд, д. 8, стр. 2.В начале встречи перед присутствующими выступила сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Мария Охтерлоне и рассказала студентам и педагогам о моментах наступления уголовной ответственности, разъяснила подробно такие понятия как «незаконный сбыт», «незаконное хранение без цели сбыта», и «незаконная перевозка». Особое внимание она уделила административной ответственности, рассказав, какое наказание предусмотрено за потребление наркотических средств и психотропных веществ.Затем сотрудник полиции побеседовала с присутствующими на тему социальных последствий употребления запрещенных средств и веществ, способах защиты от манипуляции со стороны наркодилеров.Далее психиатр – нарколог Светлана Сафонцева продемонстрировала слайд-шоу о психологических особенностях личности и её деформации после употребления наркотиков.В конце мероприятия Мария Охтерлоне довела до педагогов и учеников номер единого телефона доверия ГУ МВД России по г. Москве, на который можно сообщить информацию о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков.УНК ГУ МВД России по г. Москве