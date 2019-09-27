В четверг, 26 сентября, около 17:30 по московскому времени в столице загорелась одна из квартир жилого дома. На момент происшествия в ней находился человек, который не дождавшись прибытия пожарных, спрыгнул с седьмого этажа.

В четверг, 26 сентября, около 17:30 по московскому времени в столице загорелась одна из квартир жилого дома. На момент происшествия в ней находился человек, который не дождавшись прибытия пожарных спрыгнул с седьмого этажа.Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МЧС, возгорание произошло в одном из 19-этажных домов на Левобережной улице. В ходе тушения пожарные спасли с восьмого этажа двух детей и взрослого.Из горевшей квартиры выпрыгнул человек, он выжил. В настоящее время его осматривают. Само возгорание было ликвидировано в 17:46 по московскому времени.