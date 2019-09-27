Американская администрация внесла в черные списки пять судов, одну фирму и трех физических лиц за поставки авиационного топлива Вооруженным силам России в Сирии.

Американская администрация внесла в черные списки пять судов, одну фирму и трех физических лиц за поставки авиационного топлива Вооруженным силам России в Сирии.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба министерства финансов США.Отмечается, что в черные списки попали принадлежащие компании "Транспетрочарт" суда "Язь", "Сиг, "Судак", "Пассат", ОТ-2077, базирующаяся в Москве фирма Maritime assistance, которую в США обвинили в том, что она является подставной компанией "Совфрахта" и трое руководителей данной транспортной группы — Иван Окороков, Карен Степаньян и Илья Логинов.Замглавы МИД России Сергей Вершинин назвал данные запретительные меры абсолютно неприемлемыми, подчеркнув, что США продолжают старую политику