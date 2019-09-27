Лидер группы Ленинград, Сергей Шнуров, опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram пост с протестом. Он отказывается принимать новый запрет.

Лидер группы "Ленинград", Сергей Шнуров, опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram пост с протестом. Он отказывается принимать новый запрет.Исполнитель не хочет отказываться от курения и приготовления шашлыков на балконах. По его мнению, эти изменения в законодательстве не должны вступить в силу."В нашем городском поселкеЖизнь течет на лоджиях.С мужиками курят телки,Шашлыки свои жуя.Нет другой тут развлекухи!Как провесть нам свой досуг?", – выказал свое недовольство в стихотворной форме Шнуров.К слову, фолловеры не поддержали протест Сергея. Они напомнили ему, что в жилых домах регулярно случаются возгорания из-за непотушенного бычка."Ну вы расскажите это тем, кто погиб при пожаре от этих окурков, и тем, кто жилья лишился", – упрекнула солиста подписчица.Судя по всему, исполнитель слишком сильно зависим от пагубной привычки. Его даже не останавливает тот факт, что курение опасно для здоровья. Ведь, по данным ученых, оно провоцирует рак легких.Отметим, запрет на курение и приготовление шашлыков на балконе вступает в силу с 1 октября. Так, за нарушение новых правил будет введен штраф на сумму до трех тысяч до пяти тысяч рублей. Кроме того, если из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир, то на нарушителя будет заведено уголовное дело.