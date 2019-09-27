В России предлагают ввести обязательное страхование квартир и общедомового имущества от коммунальных аварий.

С соответствующим предложением выступил зампред думского комитета по коммунальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев, сообщает агентство "Москва".Депутат напомнил, что много вопросов возникает при затоплении квартиры, когда соседи начинают выяснять, кто должен платить. Такие сложности возникают из-за того, что квартиры и общее имущество не застрахованы, пояснил Качкаев.Ранее сообщалось, что Минфин и Центробанк предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, который будут пополнять за счет средств граждан: в квитанции за ЖКУ включат платеж в размере 150 рублей.