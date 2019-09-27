В Тюменской области арестовал 23-летнюю Викторию Айметдинову, которая обвиняется в убийстве младенца. Она останется под стражей до 25 ноября. Сама женщина не возражала против такой меры пресечения.

В Тюменской области арестовал 23-летнюю Викторию Айметдинову, которая обвиняется в убийстве младенца. Она останется под стражей до 25 ноября. Сама женщина не возражала против такой меры пресечения, сообщает "Интерфакс".Трагедия произошла в городе Заводоуковск. Родители оставили своего 5-месячного сына с Айметдиновой, чтобы съездить на похороны. Виктория была сожительницей их старшего сына, но потом они расстались. Когда родители вернулись домой, ни няни, ни их малыша не было.На следующий день Викторию нашли в лесу на расстоянии около трех километров от дома. В руках у нее был пакет, в котором лежал мертвый ребенок. По данным следствия, Айметдинова сначала пыталась задушить его, потом сжечь и в конце концов убила ножом.Свою вину женщина признала. Ранее она была дважды судима. Теперь врачи проверят ее на вменяемость.