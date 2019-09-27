Алексей Миняйло, обвиняемый в участии в массовых беспорядках на несогласованной акции 27 июля в центре Москвы, выпущен на свободу. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, отклонив ходатайство о домашнем аресте.

Алексей Миняйло, обвиняемый в участии в массовых беспорядках на несогласованной акции 27 июля в центре Москвы, выпущен на свободу. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, отклонив ходатайство о домашнем аресте.Судья Артур Карпов, оглашая решение, сообщил, что в представленных суду материалах нет доказательств организации массовых беспорядков, а лишь административные правонарушения. В такой ситуации суд не усматривает возможность продлить меру пресечения или заменить ее, сообщает РИА Новости.Изначально Следственный комитет попросил оставить Миняйло в СИЗО, но на заседании следователь изменил позицию, при этом ограничившись домашним арестом. Представитель прокуратуры, в свою очередь, высказалась в пользу освобождения, также о ней просили сам обвиняемый и его адвокаты, ссылаясь на алиби. Миняйло был последним фигурантом дела, которого держали в следственном изоляторе по обвинению в массовых беспорядках.Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отложил на 30 сентября рассмотрение жалобы на приговор российскому актеру Павлу Устинову. Он обвиняется в причинении вреда ОМОНовцу. 20 сентября Устинов вышел из СИЗО, поскольку ему заменили меру пресечения с заключения под стражей на подписку о невыезде.