Знаменитый актер и исполнитель Никита Джигурда резко высказался о решении Госдумы ввести запрет на курение на балконах.

Знаменитый актер и исполнитель Никита Джигурда резко высказался о решении Госдумы ввести запрет на курение на балконах.Шоумен крайне не одобрил тот факт, что кто-то ограничивает свободу простых граждан. Отметим, что подобный законопроект принимают в рамках пожарной безопасности. Он вступит в силу 1 октября и запретит курить и жарить шашлыки на балконах. Знаменитость согласился, что готовить еду на открытом огне в квартире совершенно небезопасно, но резко выступил против ограничения курения."Шашлыки жарить (на балконе. – Прим. ред.) – это понятно, они боятся открытого огня, но с курением я категорически против.Потому что это такая глупость!," – рассказал ДжигурдаОн добавил, что скорее всего, правительство не совсем понимает, чем и как живут простые россияне. Никита Борисович уточнил, что подобная инициатива может вызвать только негативную реакцию. Да и, скорее всего, вряд ли кто-то всерьез будет выполнять предписания законоположения."Правительство настолько оторвано от жизни! Они что, хотят, чтобы люди курили просто в квартире? У меня в голове это не помещается! Если они хотят озлобить людей, то тогда своей цели они достигли," – подытожил Джигурда в изданию Teleprogramma.pro.Отметим, что шоумен не первый из звезд отечественного шоу-бизнеса, кто высказался против запрета. Так недавно лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров тоже инициативу. Свое недовольство он выразил в излюбленной манере – с помощью матерных стихов.