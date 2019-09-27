Певица Таня Терешина решилась на кардинальные перемены. Только, как оказалось, далеко не всем они пришлись по нраву.

Певица Таня Терешина решилась на кардинальные перемены. Только, как оказалось, далеко не всем они пришлись по нраву.Накануне экс-солистка группы Hi-Fi опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию новых видео. На них на продемонстрировала результат работы стилиста.На этот раз исполнительница решила сделать себе каре и посветлее покраситься. Для этого ей понадобилось снять наращенные волосы и частично укоротить свои."Сейчас я срастила все, что отвалилось за время покраски. Снова я натуральная в свой естественный цвет покрашена. Как вам мой новый имидж?", – поинтересовалась у фолловеров Терешина.И тут аудитория подписчиков разбилась на два лагеря. Первые начали активно критиковать новый имидж знаменитости. "Стремно, старит стрижка!", "Стали выглядеть немного старше, "Не очень нравится, как-то возраст прибавила", – пыхтели злопыхатели."Бабуля!", – с издевкой написала пользователь Сети.Другие, наоборот, нашли образ Тани очень привлекательным и элегантным. "Обалденно!", "Очень красиво, эффектно и свежо", "Стильно", "Супер!", "Такую красоту ничем не испортишь!", "Прекрасная прическа", – не скрывали своего восторга обожатели.