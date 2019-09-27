В столице Узбекистана продолжается традиционный турнир Женской теннисной ассоциации с призовым фондом 250 тыс. долларов. Последней из россиянок ракетку в Ташкенте зачехлила Анна Калинская, которая в матче 1/4 финала проиграла теннисистке с Украины Катарине Завацкой.

В столице Узбекистана продолжается традиционный турнир Женской теннисной ассоциации с призовым фондом 250 тыс. долларов. Последней из россиянок ракетку в Ташкенте зачехлила Анна Калинская, которая в матче 1/4 финала проиграла теннисистке с Украины Катарине Завацкой.Самое печальное, что в обоих проигранных сетах Анна практически не оказывала сопернице никакого сопротивления, взяв в итоге только два гейма — 0:6, 2:6. Еще три места в полуфиналах Tashkent Open завоевали румынка Сорана Кырстя, чешка Кристина Плишкова и бельгийка Элисон ван Эйтванк.