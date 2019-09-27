Резидент Comedy Club Тимур Батрудинов поделился умилительным снимком в инстаграм-аккаунте. Он посвятил пост своей самой драгоценной женщине.

Резидент Comedy Club Тимур Батрудинов поделился умилительным снимком в инстаграм-аккаунте. Он посвятил пост своей самой драгоценной женщине.На фото шоумен запечатлен вместе со своей матерью – Натальей Евгеньевной. Они сидят в обнимку, прижавшись к друг другу.Сегодня, 27 сентября, она отмечает свой день рождения. Любящий сын нежно поздравил родительницу в социальной сети."С днем рождения, мамуль! Люблю тебя до неба! Спасибо, что ты у меня, у нас есть. Ты наш фундамент – на тебе все держимся в этой жизни. Никогда не болей, а на все остальное, у тебя есть я/мы. Твой сынуля", – искренне написал Батрудинов.Многие знаменитости присоединились к поздравлениям. Так, свои пожелания под фото оставили Гарик Харламов, Зураб Матуа, Ида Галич и Александр Незлобин."Мамуле здоровья бесконечного!", – написал Оскар Кучера.Поклонники тоже не остались в стороне. Они пожелали Натальи Евгеньевной долгих лет жизни."Пусть мамины глаза всегда наполняет радость!", – высказался фанат.Кроме того, многие отметили, что мама с сыном очень похожи. "Одно лицо!", "Копия мамина!", – отметили фолловеры.