В пермскую компанию, которая выпускает роботов-промоутеров, обратился мужчина, который очень тоскует по умершему сыну, и попросил создать его двойника. Ранее эта компания объявила о запуске серийного производства роботов-двойников человека, а андроид Алекс в апреле даже вел эфир России 24.

В пермскую компанию, которая выпускает роботов-промоутеров, обратились с необычной просьбой.Мужчина рассказал, что год назад у него умер сын, он по нему очень скучает и просит создать его "двойника"."Попросил создать его копию и натренировать нейросистему (мозг робота) на сообщениях сына в социальных сетях", — рассказал "РГ" директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев.При этом он отметил, что пока в компании сомневаются, браться ли за такой заказ из этических соображений.Ранее компания объявила о запуске серийного производства роботов-двойников человека, а в апреле андроид "Алекс" стал даже временным ведущим телеканала "Россия 24".Внешность его была скопирована с директора Promobot Алексея Южакова.