Президент США Дональд Трамп положительно высказался об июльском телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский лидер назвал его самым лучшим и честным.

Президент США Дональд Трамп положительно высказался об июльском телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский лидер назвал его "самым лучшим и честным".Соответствующее заявление Трамп сделал на своей странице в Twitter. Глава США отметил, что у него был простой и крайне хороший разговор с новоизбранным президентом Украины. Кроме того, Трамп заявил, что "лживые СМИ и демократы", работая в команде, выставили его в дурном свете обманным путем. По мнению американского лидера, разговор был законным и очень хорошим, а не плохим.Дональд Трамп заявил, что глава комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф зачитал вымышленную версию беседы с Зеленским, а также попросил его уйти в отставку. Об этом американский лидер также сообщил на своей странице в Twitter. Глава США написал, что Шифф на глазах у миллионов людей мошеннически зачитал конгрессу разговор, которого не существует. По словам Трампа, глава комитета по разведке полностью изменил слова, чтобы они звучали ужасно, выставив американского лидера виноватым. "Я призываю его немедленно уйти в отставку из конгресса на основании этого мошенничества!", — резюмировал глава США.Ранее сообщалось, что Дональд Трамп якобы во время телефонного разговора с Зеленским пытался убедить его начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. В обмен американский лидер предложил финансовую и военную помощь Киеву. В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму данного телефонного разговора, которая подтвердила просьбу Трампа.