У участницы команды КВН Сборная Снежногорска Евгении Жариковой диагностирован рак четвертой степени. Опухоль неоперабельна. Евгения будет проходить курс лучевой терапии в израильской клинике.

У участницы команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгении Жариковой диагностирован рак четвертой степени. Об этом сообщил ее муж Сергей, который является капитаном команды КВН.На своей странице в "ВКонтакте" Сергей рассказал, что болезнь слишком поздно дала о себе знать. Сейчас уже опухоль неоперабельна. Евгения будет проходить курс лучевой терапии в израильской клинике, а затем вернется домой, где ей проведут химиотерапию.Сергей записал эмоциональное видеообращение, в котором поблагодарил всех поклонников за моральную и финансовую поддержку семье."Женя очень хороший человек, она всех благодарит, желает вам всем здоровья, счастья, чтобы у вас все было хорошо. Мы очень надеемся, что у нас тоже все будет хорошо", — сказал Сергей.Зимой 2019 года "Сборная Снежногорска", в которой играют Сергей и Евгения, вошла в Высшую лигу. Международный союз КВН объявил сбор денег в помощь семье.