Во Франции на 86 году жизни скончался известный политик, бывший президент страны Жак Ширак.

Во Франции на 86 году жизни скончался известный политик, бывший президент страны Жак Ширак."Президент Жак Ширак угас сегодня утром в окружении близких​​​. Спокойно", — приводит РИА Новости слова Фредерика Сала-Бару, зятя Жака Ширака.По данным издания Le Figaro, политик ушел из жизни в своем доме в Париже.Известно, что в 2005 году он пережил инсульт, с тех пор его несколько раз госпитализировали.Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года в Париже. Окончил Институт политических исследований и Национальную школу администрации. Свою политическую карьеру начал в 60-х годах. Сыграл большую роль в избирательных кампаниях Шарля де Голля и Жоржа Помпиду.С 1974 по 1976 годы — премьер-министр Франции. С 1977 по 1995 годы — мэр Парижа. В 1995 году был избран президентом Франции. На этом посту он находился два срока подряд — до 2007 года.