В одном из случаев подозреваемый совершил ДТП, в котором пострадал пассажир транспортного средства.

В первый месяц осени в нескольких районах Владимирской области дознавателями возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.9 сентября инспекторами ДПС ОМВД России по Юрьев-Польскому району, находившимися на маршруте патрулирования, был остановлен автомобиль «ЗАЗ-Шанс». Водитель, 59-летний местный житель, по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался.Аналогичные факты установили полицейские в соседнем районе. В ночное время на улицах областного центра сотрудники ДПС ОМВД России по Кольчугинскому району остановили автомобили «ВАЗ-2107», которым управлял 37-летний местный житель, и «Vortex Tingo» под управлением 29-летнего кольчугинца. Наличие алкоголя в крови в обоих случаях подтвердили показания специального прибора.Употребив алкоголь, сел за руль 34-летний житель Карабаново. Иномарка, которой управлял подозреваемый, была остановлена сотрудниками ОМВД России по Александровскому району на въезде в Карабаново летом текущего года. Проведенное освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в объеме 1,319 мг/л, что многократно превышает допустимую норму.В Петушинском районе 38-летний водитель, не справившись с управлением, совершил опрокидывание мотоцикла «Хонда». В результате ДТП получил травмы пассажир мотоцикла. Результатами медицинского освидетельствования подтверждено, что водитель был нетрезв.Во всех случаях ранее автолюбители уже привлекались к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.Справочно:В 2019 году на территории Владимирской области возбуждено более 300 уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ.Свыше 260 автолюбителей в соответствии с решением суда были лишены права управления транспортными средствами на различные периоды времени.