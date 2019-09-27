После того, как администрация Трампа опубликовала расшифровку телефонного разговора с президентом Украины, Владимиру Зеленскому необходимо уволить всех тех, кто готовил его к этой беседе. Об этом заявил в эфире программы 60 минут украинский политолог Вадим Трюхан.

После того, как администрация Трампа опубликовала расшифровку телефонного разговора с президентом Украины, Владимиру Зеленскому необходимо уволить всех тех, кто готовил его к этой беседе. Об этом заявил в эфире программы "60 минут" украинский политолог Вадим Трюхан."Я бы на месте Зеленского моментально уволил этих людей, потому что они его подставили. Видна их поражающая, потрясающая некомпетентность. Если и дальше эти люди будут так готовить украинского президента к встречам или телефонным разговорам с лидерами иностранных государств, то я не завидую моей стране", — сказал украинский эксперт."Явно видно, что этот разговор готовила не дипломатическая служба, а кто-то из его советников-квартальщиков. Что мы имеем на выходе после опубликования этого разговора? Крайне испорченные отношения с демократами и абсолютно бесперспективные отношения с республиканцами", — подчеркнул Трюхан."Зеленскому нужно срочно сделать выводы: если он останется с той же командой, будет катастрофа", — считает украинский политолог.Ведущий программы Евгений Попов, выслушав Вадима Трюхана, сказал, что впервые за долгие годы согласен с ним.25 сентября Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы лидеров двух стран, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента Дональда Трампа.В Конгрессе США заявляли, что, вероятно, президент США давил на Зеленского по поводу необходимости расследования фактов коррупции на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Известно, что сейчас Джо Байден – главный конкурент Трампа на президентских выборах 2020 года.Стенограмма разговора подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать дела Байдена-младшего. Правда, там нет указаний на то, что американский лидер просил об этом в обмен на гарантии помощи Киеву.В свою очередь Владимир Зеленский признался, что не ожидал публикации полной стенограммы его телефонного разговора с Дональдом Трампом. "Я просто думал, что они опубликуют только свою часть", – заявил президент Украины.