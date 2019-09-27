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<a href="https://33live.ru/novosti/27-09-2019-uzhe-est-lukashenko-sdelal-zayavlenie-o-preemnike.html" target="_blank">Уже есть: Лукашенко сделал заявление о преемнике</a> - Отставка Александра Лукашенко – это тема, которая продолжает оставаться актуальной как для его оппонентов, так и сторонников. Все задумываются о том, кто же станет преемником на должность президента Белоруссии. Сам политик также высказался на этот счет.