В помещение организации вошел неизвестный с надетым на голову капюшоном и черной маской, закрывающей лицо. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник пытался похитить денежные средства...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО установили причастность ранее задержанного мужчины к совершению разбойного нападения», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от 25-летнего жителя Подмосковья, работающего администратором одной из букмекерских контор, расположенных в центре Москвы. Мужчина рассказал, что в помещение организации вошел неизвестный с надетым на голову капюшоном и черной маской, закрывающей лицо. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленник пытался похитить денежные средства, однако не довел свой умысел до конца и скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее задержанный за аналогичное противоправное деяние 25-летний приезжий мужчина.Следственной частью Следственного управления УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60