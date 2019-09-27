Официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда раскрыл позицию духовенства по поводу скандала вокруг венчания Ксении Собчак и Константина Богомолова. По его словам, любое решение по этому вопросу привело возмутило бы общественность.

Официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда раскрыл позицию духовенства по поводу скандала вокруг венчания Ксении Собчак и Константина Богомолова. По его словам, любое решение по этому вопросу привело возмутило бы общественность.Легойда заявил, что церковь не может нести ответственность за то, чем люди занимаются после венчания. Священники приветствуют всех, кто приходит с благими намерениями, уточнил представитель РПЦ."Когда человек приходит в храм, церковь всегда протягивает руку этому человеку. Что человек делает с этой рукой, это, простите, мы не можем предсказать", – пояснил Легойда. Он добавил, что у общественности в любом случае возникли бы вопросы к духовенству. По его мнению, если бы Собчак не разрешили венчаться с Богомоловым, произошел бы скандал."Да вы бы меня сюда бы позвали и сказали бы – что, Ксения Анатольевна нечистое животное, что вы ее обвенчать не согласились?" – заявил он. По словам Легойды, священники в данном случае сделали все, что могли, передает ."Тогда получилось, с моральной точки зрения, что в церковь просто плюнули", – пришел к выводу журналист, беседовавший с представителем РПЦ.Материал дополняется