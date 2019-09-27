Фестиваль нашествие отметит свое 20-летие на сцене легендарного ДК Горбунова в Москве. В двухдневном музыкальном марафоне под названием Нашествие. 20 шагов в историю примут участие Линда, Trubetskoy, Zdob Si Zdub, Маша и Медведи, Запрещенные барабанщики и другие.

14-15 декабря в стенах легендарного ДК "Горбунова" в Москве выступят музыканты, которые 20 лет назад выходили на сцену первого фестиваля "Нашествие".В конце 80-х в Дворце культуры имени Горбунова располагалась "Московская рок-лаборатория". В начале девяностых для многих музыкантов "Горбушка" стала своей площадкой. Поэтому свой первый день рождения "Наше радио", появившееся в 1998 году, решило отпраздновать именно в ДК Горбунова. Это было в декабре 1999-го.За два десятка лет фестиваль проделал действительно впечатляющий путь: из небольшого мероприятия радиостанции превратился в огромный многодневный мультиформатный праздник, ради которого люди пересекают континенты и страны, и которого ждут весь год.В двухдневном музыкальном марафоне под названием "Нашествие. 20 шагов в историю" примут участие Линда, Trubetskoy, МультFильмы, Zdob Si Zdub, Сергей Бобунец, "Маша и Медведи", "Запрещенные Барабанщики", "Леприконсы" и другие.