Во время акции ребята нанесли у пешеходных переходов в одном из микрорайонов города предупреждающие надписи.

Сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно со школьниками-волонтерами провели акцию «Внимание! Дорога!», направленную на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.В ходе акции школьники вместе с инспекторами ГИБДД провели информационно-разъяснительную работу о состоянии аварийности на дорогах города, рассказали жителям об основных нарушениях ПДД, которые приводят к дорожным происшествиям. Водителям напомнили о соблюдении скоростного режима, о повышенном внимании и осмотрительности при маневрировании вблизи расположения детских учреждений и мест массового пребывания людей, о соблюдении правил проезда зоны пешеходного перехода, где часто находятся дети и пожилые люди.Взрослым и юным пешеходам участники мероприятия рассказали о мерах безопасности при переходе проезжей части, напомнили о безопасных местах движения по основным улицам города и во дворах.Во время акции ребята нанесли у пешеходных переходов в одном из микрорайонов города предупреждающие надписи «Возьми ребенка за руку», «Сними наушники», «Слезь с велосипеда».После проведенного мероприятия автоинспекторы познакомили ребят с автомобилем дорожно-патрульной службы.Полицейские не только показали и рассказали об устройстве специального транспортного средства, но и разрешили школьникам посидеть в салоне автомобиля, включить специальную световую и звуковую сигнализацию, а также призвать пешеходов соблюдать правила дорожного движения через громкоговорящую связь.