Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Александра Лукашенко о том, что Белоруссия готова направить в Донбасс миротворческий контингент. Он подчеркнул, что, безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Александра Лукашенко о том, что Белоруссия готова принять участие в урегулировании в Донбассе, направив туда миротворческий контингент."Это новое предложение", — отметил Песков. При этом он подчеркнул, что, "безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению"."А участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, — Киев, с другой стороны, — самопровозглашенные республики Донбасса", — напомнил пресс-секретарь президента РФ, добавив, что "пока мы не знаем их отношения".Кроме того, Песков отметил, что "в тексте Минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет", передает ТАСС.Ранее в интервью ведущим украинским СМИ Украины президент Белоруссии заявил о готовности Минска ввести в Донбасс "миротворцев, пограничников, войска, если будет согласие двух сторон".При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия "напрашиваться в миротворцы и посредники" не будет, и напомнил, что бывшим президентом Украины такие предложения отвергались.Кроме того, отвечая на вопрос украинских журналистов о Крыме, Александр Лукашенко сказал, что Россия не будет возвращать Крым Украине."Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда", — цитирует слова Лукашенко информагентство БЕЛТА.