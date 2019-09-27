На станции Трубная сотрудники метрополитена спасли котенка Снегурочку, выпавшую из сумки женщины на рельсы.

На станции "Трубная" сотрудники метрополитена спасли котенка Снегурочку, выпавшую из сумки женщины на рельсы, передает РИА Новости.Как рассказали в пресс-службе столичной подземки, 26 сентября поздно вечером женщина везла в сумке котенка, он выбрался и спрыгнул на путь. Машинист въезжавшего на станцию поезда применил экстренное торможение.Испуганную и здоровую Снегурочку достали и вернули хозяйке. Владелица котенка поблагодарила сотрудников метро и полиции.Сотрудники пресс-службы московского метрополитена напомнили, что перевозить питомцев можно только в специальных сумках или клетках. При этом необходимо проверять, насколько хорошо закрыты переноски.